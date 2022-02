Juve, l’ex campione Beppe Furino in ospedale: le sue condizioni (Di martedì 22 febbraio 2022) l’ex capitano della Juve si trova ricoverato a Moncalieri Destano preoccupazione le condizioni di Giuseppe, Beppe Furino, ex leggenda della Juventus, a cavallo tra gli anni settanta e ottanta, ricoverato in ospedale. l’ex calciatore è attualmente, a seguito di una emorragia cerebrale, in condizioni stabili anche se il quadro clinico rimane comunque grave. Furino al momento si trova ricoverato nella Stroke Unit dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri. Il calciatore in maglia bianconera ha raccolto ben 528 presenze e solo tre con la maglia azzurra. Leggi anche: Dusan Vlahovic: nuovo amore per l’attaccante della Juve, di chi si tratta Ha anche vinto ben otto scudetti a cui si devono ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 febbraio 2022)capitano dellasi trova ricoverato a Moncalieri Destano preoccupazione ledi Giuseppe,, ex leggenda dellantus, a cavallo tra gli anni settanta e ottanta, ricoverato incalciatore è attualmente, a seguito di una emorragia cerebrale, instabili anche se il quadro clinico rimane comunque grave.al momento si trova ricoverato nella Stroke Unit dell’Santa Croce di Moncalieri. Il calciatore in maglia bianconera ha raccolto ben 528 presenze e solo tre con la maglia azzurra. Leggi anche: Dusan Vlahovic: nuovo amore per l’attaccante della, di chi si tratta Ha anche vinto ben otto scudetti a cui si devono ...

Advertising

SkyTG24 : Beppe Furino grave in ospedale, l'ex calciatore della Juve ha avuto un'emorragia cerebrale - StampaTorino : Emorragia cerebrale, grave l’ex capitano della Juve Giuseppe Furino - sportmediaset : Juve in ansia per l'ex bandiera Beppe #Furino. #SportMediaset - 361_magazine : #Juve ricoverato in gravi condizioni l'ex #BeppeFurino - UBrignone : RT @sportmediaset: Juve in ansia per l'ex bandiera Beppe #Furino. #SportMediaset -