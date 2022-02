Ilary Blasi e Totti hanno rotto? Mi dissocio Alla Vita in diretta | voci clamorose | tutte balle?

(Di martedì 22 febbraio 2022) La fine della storia tra Francesco? "Fake news". Ne è convinto Alberto Matano, conduttore dellainsu Rai1, che commenta inla notizia di gossip delle ultime 48 ore. Dopo vent'anni di amore e copertine (ma molta discrezione) sarebbe dunque scoppiata la coppia più celebre del calcio e della tv italiana, quella formata dall'ex capitano della Roma e dconduttrice di Mediaset, che presto tornerà in onda con l'Isola dei famosi. Si parla di un rapporto logoro da tempo, liti in famiglia, ripicche e corna reciproche. Addirittura, ci sarebbe già il nome della nuova fiamma del Pupone, la bella Noemi Bocchi, che molti notano somigliare come una goccia d'acqua proprio. "Non si ...

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - Gazzetta_it : Totti, le voci si infittiscono: ci sarebbe Noemi Bocchi dietro la rottura con Ilary Blasi - FrancescoPine : La mia ragazza ideale è sotto shock dopo che ha letto di un possibile divorzio tra Totti e Ilary Blasi… - CoattoGabbiano : RT @GiusCandela: Cinque giorni fa su Canale 5. Ilary Blasi e la battuta su Totti. #MichelleImpossible -

Bionda, affascinante, fisico scultoreo. No, non stiamo parlando di, ma della nuova fidanzata di Francesco Totti , che da diverso tempo starebbe frequentando Noemi Bocchi . Certezze non ce ne sono, ma tutti gli indizi porterebbero a lei. Leggi anche > ...La fine (o presunta tale) della storia d'amore quasi ventennale tra Francesco Totti e, e la presenza di una nuova fiamma di nome Noemi , ha letteralmente sconvolto tutti. Non solo i più accaniti fan della coppia o i tifosi della Roma, che continuano a non crederci - e se ci ...Chi è Noemi Bocchi, la presunta fiamma di Francesco Totti (è uguale ad Ilary Blasi). ecco le foto ed i retroscena del gossip.Bionda, affascinante, fisico scultoreo. No, non stiamo parlando di Ilary Blasi, ma della nuova fidanzata di Francesco Totti, che da diverso tempo starebbe frequentando Noemi Bocchi. Certezze non ...