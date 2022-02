Il finale di Carter 2 su Sky Investigation il 22 febbraio | ci sarà una terza stagione?

Leggi su optimagazine

(Di martedì 22 febbraio 2022) Coldi2 su Sky, in onda il 22, giunge al termine anche in Italia la commedia poliziesca canadese creata da Garry Campbell, già conclusasi su CTV nel dicembre 2019. Ildi2, con gli episodi 9 e 10 in onda in prima visione sul canale 114 di Sky, vede il protagonista Harley(interpretato da Jerry O’Connell) impegnato in casi che lo coinvolgono in modo particolare dal punto di vista personale. Nel penultimo episodio, infatti, ritrova l’ex agente Vijay Gill (Varun Saranga), mentre neldisi ritroverà faccia a faccia con un ex collega di set, che lo riporterà ai tempi in cui era una star del piccolo schermo. Ecco le trame deldi ...