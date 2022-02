GfVip: Barù incontra la sorella con cui ha perso i rapporti. “C’è tutto il tempo per recuperare” (Di martedì 22 febbraio 2022) Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Barù ha ricevuto una bellissima e inaspettata visita nel giardino nella casa più famosa d’Italia. Sempre molto riservato sulla sua vita privata e famigliare, questa volta ha reso tutto pubblico. Grande Fratello Vip: i rapporti tra Barù e la sua famiglia Il conduttore Alfonso Signorini ha, come sempre, introdotto la sorpresa con alcune parole: “Andiamo a conoscere un pezzettino della sua vita di cui lui non ci aveva mai parlato – ha detto – Siamo stati contattati da una persona che è sua sorella che non vede Barù da tanti anni. I loro rapporti si sono interrotti subito dopo la scomparsa del loro padre. Ma lei vuole ricucire i rapporti con suo fratello”. Il conduttore poi ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 febbraio 2022) Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip,ha ricevuto una bellissima e inaspettata visita nel giardino nella casa più famosa d’Italia. Sempre molto riservato sulla sua vita privata e famigliare, questa volta ha resopubblico. Grande Fratello Vip: itrae la sua famiglia Il conduttore Alfonso Signorini ha, come sempre, introdotto la sorpresa con alcune parole: “Andiamo a conoscere un pezzettino della sua vita di cui lui non ci aveva mai parlato – ha detto – Siamo stati contattati da unana che è suache non vededa tanti anni. I lorosi sono interrotti subito dopo la scomparsa del loro padre. Ma lei vuole ricucire icon suo fratello”. Il conduttore poi ...

