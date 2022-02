Finge un sequestro per avere soldi dai genitori: 'Rapito da due calabresi'. Nei guai un 35enne (Di martedì 22 febbraio 2022) Un finto rapimento , inscenato per ottenere 1.500 euro dai genitori. Sembrava un piano perfetto, ma non lo era. Ed è così che, in provincia di Monza - Brianza , un 35enne è finito nei guai insieme a ... Leggi su leggo (Di martedì 22 febbraio 2022) Un finto rapimento , inscenato per ottenere 1.500 euro dai. Sembrava un piano perfetto, ma non lo era. Ed è così che, in provincia di Monza - Brianza , unè finito neiinsieme a ...

