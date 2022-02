Emorragia cerebrale per Furino: è in gravi condizioni (Di martedì 22 febbraio 2022) Giuseppe Furino, 75enne ex bandiera della Juventus per 15 anni, è stato ricoverato presso l'ospedale Santa Croce di Moncalieri. Le sue condizioni sono gravi ma stabili Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 febbraio 2022) Giuseppe, 75enne ex bandiera della Juventus per 15 anni, è stato ricoverato presso l'ospedale Santa Croce di Moncalieri. Le suesonoma stabili

Advertising

SkyTG24 : Beppe Furino grave in ospedale, l'ex calciatore della Juve ha avuto un'emorragia cerebrale - repubblica : Paura per Beppe Furino: emorragia cerebrale, è in gravi condizioni - RaiNews : L'ex bianconero Furino in gravi condizioni per una emorragia cerebrale - AlbOr_EsSence : Emorragia cerebrale, grave Furino in ospedale - occhio_notizie : Lo storico giocatore della Juventus negli anni 1970 e 1980 è in condizioni gravi -