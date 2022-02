Dubai | Sinner | rimonta da brividi Davidovich Fokina piegato in 3 set

(Di martedì 22 febbraio 2022) Ritorno in campo con una vittoria Jannik. All’esordio nel torneo ATP 500 di, il tennista altoatesino si impone con unadasu Alejandroin tre set, dopo aver annullato ben 3 match point. Al 2° turno sarà sfida con Murray. Ad un passo dal baratro, prima dellaDopo un mese di assenza dai campi, c’era spasmodica attesa di vedere la primadopo l’addio con Riccardo Piatti. Il 20enne azzurro però fornisce una prestazione opaca per oltre un set e mezzo, permettendo allo spagnolo di comandare quasi sempre le operazioni e controllare l’incontro. Il primo parziale viene deciso alla prima chance utile perche strappa il servizio e chiude al ...

Advertising

WeAreTennisITA : SINNER SI SALVA A DUBAI ?? Davidovich Fokina ha avuto tre matchpoint consecutivi sul 6-3 al tiebreak del 2° set, fin… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 500 DUBAI, SINNER ACCEDE AGLI OTTAVI DI FINALE Battuto Djokovic Fokina in 3 set (4-6, 7-6, 6-… - DavideB2497 : RT @FBiasin: #Sinner annulla 3 match point, esce da un buco profondissimo, fa fuori Fokina al terzo e passa il turno a Dubai. Decisamente… - venti4ore : Sinner avanti col brivido a Dubai troverà Murray - Betscannerit : RT @lorenzofares: All'inferno e ritorno ???? A #Dubai Jannik #Sinner ???? è sotto 64 42 vs Davidovich Fokina ???? e recupera Sotto 6-3 nel tie-… -

Ultime Notizie dalla rete : Dubai Sinner

Inizia in modo sofferto ma vittorioso l'avventura di Jannikcol nuovo coach Simone Vagnozzi. Il 20enne di Sesto Pusteria ha vinto oggi il match che ha ...si sta disputando sul cemento di, ...INIZIO TERZO SET 15.04 Jannikshow a! L'azzurro cambia marcia nel momento più importante, recupera il break nel settimo gioco dopo il servizio preso e vince il tie - break 8 punti a 6 ...Gli highlights completi della sfida tra Jannik Sinner e Alejandro Davidovich Fokina, valevole per il primo turno dell’Atp 500 di Dubai 2022. Partita molto dura tra i due con lo spagnolo quasi perfetto ...Inizia in modo sofferto ma vittorioso l'avventura di Jannik Sinner col nuovo coach Simone Vagnozzi ... un montepremi pari 2.949.665 dollari che si sta disputando sul cemento di Dubai, negli Emirati ...