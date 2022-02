Donbass, Ucraina: ecco cosa sta accadendo (Di martedì 22 febbraio 2022) Cresce la tensione in Donbass. I separatisti accusano l’esercito di Kiev dell’uccisione di due civili. La più piccola scintilla potrebbe portare a un punto di non ritorno. Tensione in Donbass La tensione in Donbass sembra crescere sempre di più. Infatti, il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, ha dichiarato: “La tensione nel Donbass è altissima, al livello più alto mai registrato. La più piccola scintilla può portarci a un punto di non ritorno”. Si segnalano nuove violazioni del cessate il fuoco e sia i ribelli filorussi che le forze ucraine schierate sul posto continuano ad accusarsi reciprocamente di violenze. Nel frattempo i separatisti russi del Donbass hanno accusato l’esercito di Kiev di aver ucciso due civili a Pionerskaya (a sette chilometri dal confine con la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Cresce la tensione in. I separatisti accusano l’esercito di Kiev dell’uccisione di due civili. La più piccola scintilla potrebbe portare a un punto di non ritorno. Tensione inLa tensione insembra crescere sempre di più. Infatti, il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, ha dichiarato: “La tensione nelè altissima, al livello più alto mai registrato. La più piccola scintilla può portarci a un punto di non ritorno”. Si segnalano nuove violazioni del cessate il fuoco e sia i ribelli filorussi che le forze ucraine schierate sul posto continuano ad accusarsi reciprocamente di violenze. Nel frattempo i separatisti russi delhanno accusato l’esercito di Kiev di aver ucciso due civili a Pionerskaya (a sette chilometri dal confine con la ...

