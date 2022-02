Decenni di musica e non sentirli: Paul McCartney e i Rolling Stones stanno tornando (Di martedì 22 febbraio 2022) Sia Paul McCartney che i Rolling Stones stanno progettando i prossimi tour in giro per il mondo: il rock non se n’è mai andato. I più grandi della musica hanno viaggiato attraverso generazioni, e nel 2022, con tutto il mondo della musica rock che parla di nuovi volti e nuove uscite, loro non si lasciano mettere in ombra. Ci sono nuove date all’orizzonte. Paul McCartney e i Rolling Stones stanno tornando Dopo la cancellazione delle edizioni del 2020 e del 2021, il Glastonbury Festival torna con una lineup d’eccezione: Paul McCartney sarà dei loro. L’ex Beatle, che ha appena compiuto 80 anni, non si ferma davanti all’età e alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Siache iprogettando i prossimi tour in giro per il mondo: il rock non se n’è mai andato. I più grandi dellahanno viaggiato attraverso generazioni, e nel 2022, con tutto il mondo dellarock che parla di nuovi volti e nuove uscite, loro non si lasciano mettere in ombra. Ci sono nuove date all’orizzonte.e iDopo la cancellazione delle edizioni del 2020 e del 2021, il Glastonbury Festival torna con una lineup d’eccezione:sarà dei loro. L’ex Beatle, che ha appena compiuto 80 anni, non si ferma davanti all’età e alla ...

