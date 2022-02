Chiara Ferragni contro le critiche: “Non rinunciamo a lottare e a pretendere di essere considerate al pari degli uomini” (Di martedì 22 febbraio 2022) L’imprenditrice Chiara Ferragni è stata ha ricevuto critiche che la definiscono una madre negligente, ma lei risponde. A quando afferma la Ferragni, a nessun padre vengono mai mosse accuse simili, e nessun padre che ha una carriera deve mai sentirsi in colpa per il tempo che toglie alla famiglia. Per le donne la situazione è differente. Chiara Ferragni e la lotta per le donne lavoratrici “Dobbiamo fare il doppio per essere considerate la metà” “Non rinunciamo a lottare e a pretendere di essere considerate al pari degli uomini”. Replica così la designer e imprenditrice digitale, che è volata alla Fashion Week di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) L’imprenditriceè stata ha ricevutoche la definiscono una madre negligente, ma lei risponde. A quando afferma la, a nessun padre vengono mai mosse accuse simili, e nessun padre che ha una carriera deve mai sentirsi in colpa per il tempo che toglie alla famiglia. Per le donne la situazione è differente.e la lotta per le donne lavoratrici “Dobbiamo fare il doppio perla metà” “None adial”. Replica così la designer e imprenditrice digitale, che è volata alla Fashion Week di ...

Advertising

niccolab : Chiara Ferragni 30 anni fa. #22febbraio #RussiaUcraina - Xj_Vero_ : RT @ashwinder__: Ve lo riscrivo giusto: Chiara Ferragni e Fedez, lei vola a New York per lavoro e lui fa il padre. - eyes_clvsed : RT @ashwinder__: Ve lo riscrivo giusto: Chiara Ferragni e Fedez, lei vola a New York per lavoro e lui fa il padre. - greenMe_it : Chiara Ferragni, Fedez e un mare di stereotipi: sulla paternità (e sulla maternità) è ora di cambiare narrazione… - IbelieveinJ_ : RT @ashwinder__: Ve lo riscrivo giusto: Chiara Ferragni e Fedez, lei vola a New York per lavoro e lui fa il padre. -