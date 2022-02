Champions League: continuano gli ottavi, Villarreal-Juventus in chiaro su Canale 5 (Di martedì 22 febbraio 2022) Villarreal-Juventus in chiaro su Canale 5 - Champions League La Uefa Champions League 2021/2022 torna in primo piano e si riaccendono i riflettori di Sky, Mediaset – tra Canale 5 e Infinity – e Amazon attraverso la piattaforma Prime Video. Anche con la fase finale si consuma lo “spezzatino televisivo” per la prestigiosa coppa dalle grandi orecchie. Ecco dove seguire tutti i match. Champions League 2021/2022: dove seguire la fase finale Date, orari e diretta tv delle partite valevoli per l’andata degli ottavi di finale: Partite di martedì 15 e mercoledì 16 febbraio 2022 PSG-Real Madrid: 15/02, ore 21.00, diretta Canale 5 e Sky (ris. 1-0) Sporting Lisbona-Manchester ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 22 febbraio 2022)insu5 -La Uefa2021/2022 torna in primo piano e si riaccendono i riflettori di Sky, Mediaset – tra5 e Infinity – e Amazon attraverso la piattaforma Prime Video. Anche con la fase finale si consuma lo “spezzatino televisivo” per la prestigiosa coppa dalle grandi orecchie. Ecco dove seguire tutti i match.2021/2022: dove seguire la fase finale Date, orari e diretta tv delle partite valevoli per l’andata deglidi finale: Partite di martedì 15 e mercoledì 16 febbraio 2022 PSG-Real Madrid: 15/02, ore 21.00, diretta5 e Sky (ris. 1-0) Sporting Lisbona-Manchester ...

Advertising

marcoconterio : ?? ?? Retroscena su Dusan #Vlahovic ?? La #Juventus lo ha pagato 70 milioni più 10 di bonus. Di questi 5 sono 'fac… - GoalItalia : Champions League ?? Coppa UEFA/Europa League ?? Tutti i club che hanno conquistato entrambi i trofei: sono solo 11… - Inter : ? | UEFA CHAMPIONS LEAGUE -2 al grande match di San Siro! ?? C'è solo un modo per vedere #InterLiverpool in tv...… - sportli26181512 : Albiol: 'Con la Juve è tosta. Dobbiamo far di tutto per vincere, non importa come': Albiol: 'Con la Juve è tosta. D… - OdeonZ__ : Albiol: 'Con la Juve è tosta. Dobbiamo far di tutto per vincere, non importa come' -