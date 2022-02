Caso Renzi-Open, Centrosinistra spaccato sul voto in Senato (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Partito Democratico voterà col Centrodestra e con Italia Viva mentre il Movimento Cinque Stelle voterà contro. Questa la spaccatura politica fondamentale, nel costituendo campo largo di Centrosinistra, attesa per oggi 22 febbraio in Senato. Nel tardo pomeriggio arriverà infatti la votazione sul Caso Open, e quindi sul destino politico-giudiziario di Matteo Renzi, e i partiti che sfideranno la Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia alle elezioni del 2023 si presenteranno divisi. Renzi e il conflitto di attribuzione Per meglio dire: i Senatori dovranno esprimersi sulla relazione della Giunta per le Immunità, nella quale si approva la richiesta del Senatore Renzi di sollevare di fronte alla Corte Costituzionale un conflitto di ... Leggi su velvetmag (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Partito Democratico voterà col Centrodestra e con Italia Viva mentre il Movimento Cinque Stelle voterà contro. Questa la spaccatura politica fondamentale, nel costituendo campo largo di, attesa per oggi 22 febbraio in. Nel tardo pomeriggio arriverà infatti la votazione sul, e quindi sul destino politico-giudiziario di Matteo, e i partiti che sfideranno la Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia alle elezioni del 2023 si presenteranno divisi.e il conflitto di attribuzione Per meglio dire: iri dovranno esprimersi sulla relazione della Giunta per le Immunità, nella quale si approva la richiesta delredi sollevare di fronte alla Corte Costituzionale un conflitto di ...

ilfoglio_it : La Cassazione ha annullato, per la terza volta e senza rinvio, i sequestri subiti dall'imprenditore Marco Carrai ne… - mazzettam : @alegra8253 Non sai che #Renzi è nel CDA di una società di car sharing operante in #Russia? Informati e poi fai caso ai suoi silenzi. - eliodemaria : «Farò tremare l’Aula»: Renzi alla prova Senato sul caso Open. Dem pronti a sostenerlo - Daviderel4 : RT @AlessandroPipi4: Domani il senato voterà sul conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale contro la procura di Firenze che indag… - Daviderel4 : RT @spighissimo: 'Il Pd non voterà contro Renzi, accusato di finanziamento illecito ai partiti e dirà sì al conflitto di attribuzione sul c… -