Caso Open, Senato vota a favore di Renzi (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Senato vota a favore della proposta della Giunta per le immunità sul conflitto d'attribuzione per Renzi. Centrodestra compatto. Contrari solo MoVimento 5 Stelle e Leu Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 febbraio 2022) Ildella proposta della Giunta per le immunità sul conflitto d'attribuzione per. Centrodestra compatto. Contrari solo MoVimento 5 Stelle e Leu

