Belen Rodriguez e le indiscrezioni su Le Iene: "Ritardi alle prove, gli autori livellano i suoi testi verso il basso" (Di martedì 22 febbraio 2022) Belen Rodriguez "si sarebbe presentata con due ore di ritardo il giorno delle prove". Stiamo parlando delle prove de Le Iene e l'indiscrezione arriva da Dagospia. Ebbene, alcuni rumors riportati dal sito di Roberto D'Agostino fanno pensare che la showgirl argentina stia creando non pochi malumori nella seconda rete Mediaset. Pare anche che abbia "fatto fare anticamera alla direttrice di Italia 1 Laura Casarotto". Ma non finisce qui: "Gli autori avrebbero livellato verso il basso i suoi testi". Il motivo? Belen avrebbe "deluso le aspettative iniziali". Sempre Dagospia afferma che probabilmente la Rodriguez dovrebbe tornare a studiare e si chiede quali decisioni prenderà Davide Parenti ...

