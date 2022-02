Uomini e Donne nei guai per colpa di Armando Incarnato? Cos’è successo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Stavolta Armando Incarnato l’ha fatta grossa. Un duo di cantanti molto apprezzati da chi ama il genere neo melodico, conosciuti con lo pseudonimo di Mister Hyde, hanno infatti querelato Mediaset, chiedendo un cospicuo risarcimento, proprio a causa delle parole che il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha pronunciato in una delle ultime puntate andate in onda. Uomini e Donne, Matteo Ranieri va via senza scegliere? Stando a quanto si mormora nei corridoi Mediaset, il tronista sarebbe vicino a una decisione ben precisa sul suo percorso Uomini e Donne, Armando Incarnato nell’occhio del ciclone: le ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 21 febbraio 2022) Stavoltal’ha fatta grossa. Un duo di cantanti molto apprezzati da chi ama il genere neo melodico, conosciuti con lo pseudonimo di Mister Hyde, hanno infatti querelato Mediaset, chiedendo un cospicuo risarcimento, proprio a causa delle parole che il cavaliere del trono over diha pronunciato in una delle ultime puntate andate in onda., Matteo Ranieri va via senza scegliere? Stando a quanto si mormora nei corridoi Mediaset, il tronista sarebbe vicino a una decisione ben precisa sul suo percorsonell’occhio del ciclone: le ...

