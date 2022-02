Stop alle restrizioni in Gran Bretagna | Johnson: "Col virus si convive" (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'Inghilterra è il primo Paese al mondo a voltare pagina sulla pandemia e si prepara a 'convivere con il Covid' . Ad annunciarlo, con un piano che fa discutere, il primo ministro Boris Johnson pronto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'Inghilterra è il primo Paese al mondo a voltare pagina sulla pandemia e si prepara a 're con il Covid' . Ad annunciarlo, con un piano che fa discutere, il primo ministro Borispronto ...

