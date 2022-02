“Salvini e Meloni? Balleranno insieme, pestandosi i piedi”. La versione di Raffaele Lombardo (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Matteo Salvini e Giorgia Meloni? Balleranno insieme e si pesteranno i piedi, ma abbracciandosi. Invece di gridare per il dolore, sorrideranno forzosamente”: Raffaele Lombardo, già governatore della Sicilia, passeggia con l’Etna sullo sfondo nel suo agrumeto di contrada Sant’Antonino a Ramacca, sulla Piana di Catania, e racconta al Foglio il conflittuale rapporto tra i leader di Lega e Fdi rimembrando la sua gioventù. “Sa, quando mia moglie mi concedeva un ballo, la abbracciavo e lei, lesta, evitava i miei pestoni…”. A Silvio Berlusconi piaceva il ballo? “Sicuramente lo riteneva tempo perso, preferiva arrivare subito al sodo”. Il centrodestra siculo, intanto, è già tarantolato. E gli smottamenti romani per l’elezione del Quirinale arrivano anche in queste ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Matteoe Giorgiae si pesteranno i, ma abbracciandosi. Invece di gridare per il dolore, sorrideranno forzosamente”:, già governatore della Sicilia, passeggia con l’Etna sullo sfondo nel suo agrumeto di contrada Sant’Antonino a Ramacca, sulla Piana di Catania, e racconta al Foglio il conflittuale rapporto tra i leader di Lega e Fdi rimembrando la sua gioventù. “Sa, quando mia moglie mi concedeva un ballo, la abbracciavo e lei, lesta, evitava i miei pestoni…”. A Silvio Berlusconi piaceva il ballo? “Sicuramente lo riteneva tempo perso, preferiva arrivare subito al sodo”. Il centrodestra siculo, intanto, è già tarantolato. E gli smottamenti romani per l’elezione del Quirinale arrivano anche in queste ...

