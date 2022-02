(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Èin, a distanza dal molo, laA. della compagnia Arka che attraccherà aldinon prima di mercoledì mattina. Lasi è stagliata all’orizzonte del comune capoluogotarda serata di ieri. A bordo i 212 container provenienti daldi Sousse in, la nazione che ha preteso all’Italia di riprendersi la spazzatura dopo l’inchiesta che ha portato agli arresti, tra gli altri, il ministro dell’ambiente tunisino. Una volta giunti neldi, isaranno inviati in un’area militare (dove ci sono già altri) situata nel comune ...

Advertising

anteprima24 : ** #Rifiuti dalla #Tunisia, nave Martine A. ancora in #Rada nel Porto di #Salerno ** - radioalfa : Salerno, in rada la nave con i 212 containers di rifiuti dalla Tunisia. La diretta con Legambiente - cilentano_it : A Serre tira aria di mobilitazione contro l’arrivo dei rifiuti speciali provenienti dalla Tunisia a Persano. Il sin… - Etrurianews : TERNI - Scuole di ogni ordine e grado chiuse oggi a Terni, dopo l'incendio che nel pomeriggio di domenica ha intere… - savonanews : Abbandono di rifiuti a Finale Ligure: quattro persone sanzionate dalla polizia locale -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti dalla

... traffico illegale die di riciclaggio del denaro sporco. Tra gli arrestati ci sono ... Un rapporto il cui culmine è stato la cacciata dell'ambasciatore francesecapitale maliana come ...TERNI - Scuole di ogni ordine e grado chiuse oggi a Terni, dopo l'incendio che nel pomeriggio di domenica ha interessato alcuni cumuli diplastici stoccati alla Ferrocart, alla periferia della città, generando un denso fumo di colore nero dall'odore fortemente acre, percepibile in varie zone. Le fiamme sono state circoscritte e ...L'uomo, un 34enne, dovrà rispondere anche di gestione illecita di rifiuti e scarico di acque reflue senza licenza. Sequestrato un capannone. I veicoli già in parte demoliti erano 32 ...L’edificio di Marghera è il ritrovo dei tossicodipendenti più ai margini della città. «Io uso alcol e cocaina, 10 euro per 0,20 grammi. Poi vengo qui e la tiro». Ecco dove sono e cosa si sta facendo p ...