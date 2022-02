Quarta Repubblica, anticipazioni puntata 21 febbraio 2022: l’intervista a Matteo Renzi, temi e ospiti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Torna, come ogni lunedì che si rispetti, l’appuntamento con Quarta Repubblica, il programma di approfondimento e attualità condotto su Rete 4 da Nicola Porro. Questa sera il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sarà intervistato e con lui si parlerà della più stretta attualità. Quarta Repubblica, anticipazioni 21 febbraio 2022: temi di stasera La puntata si occuperà della crisi ucraina, con testimonianze, immagini e aggiornamenti in diretta, e delle ripercussioni del caro bollette sull’organico e sugli orari di apertura di negozi e fabbriche. Ma anche del costo dei beni di prima necessità. E non finisce qui. Oggetto di dibattito la vicenda del liceo Righi di Roma, dopo il commento di una professoressa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Torna, come ogni lunedì che si rispetti, l’appuntamento con, il programma di approfondimento e attualità condotto su Rete 4 da Nicola Porro. Questa sera il leader di Italia Viva,, sarà intervistato e con lui si parlerà della più stretta attualità.21di stasera Lasi occuperà della crisi ucraina, con testimonianze, immagini e aggiornamenti in diretta, e delle ripercussioni del caro bollette sull’organico e sugli orari di apertura di negozi e fabbriche. Ma anche del costo dei beni di prima necessità. E non finisce qui. Oggetto di dibattito la vicenda del liceo Righi di Roma, dopo il commento di una professoressa ...

