Putin e la lezione del “topo alfa”: la guerra non la vuole, ma Usa e Regno Unito giocano col fuoco (perché le mani bruciate non sono le loro) (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tutte le biografie di Vladimir Putin contengono un aneddoto della sua infanzia che ben descrive il personaggio. Da bambino viveva in uno degli squallidi complessi di case popolari disseminati nell’Unione Sovietica e nell’Est Europa. Tra i pochi divertimenti c’era la caccia ai topi che infestavano gli edifici. Il bambino Putin era particolarmente bravo a catturarli perché aveva capito come funzionava la loro psicologia quando percepivano di essere una preda. Nei ricordi di quegli anni c’è la caccia al ratto, al topo grosso, l’incontrastato topo alfa. La cosa da non fare per catturarlo, racconta Putin, è metterlo all’angolo perché nel momento in cui percepisce di non avere più via d’uscita, il ratto ti si rivolta contro e ti attacca. Né ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tutte le biografie di Vladimircontengono un aneddoto della sua infanzia che ben descrive il personaggio. Da bambino viveva in uno degli squallidi complessi di case popolari disseminati nell’Unione Sovietica e nell’Est Europa. Tra i pochi divertimenti c’era la caccia ai topi che infestavano gli edifici. Il bambinoera particolarmente bravo a catturarliaveva capito come funzionava lapsicologia quando percepivano di essere una preda. Nei ricordi di quegli anni c’è la caccia al ratto, algrosso, l’incontrastato. La cosa da non fare per catturarlo, racconta, è metterlo all’angolonel momento in cui percepisce di non avere più via d’uscita, il ratto ti si rivolta contro e ti attacca. Né ...

