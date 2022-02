Advertising

sportli26181512 : Piccareta: 'Ecco come ho scoperto Volpato. Bove è già maturo': Fabrizio Piccareta,fino alla scorsa estate ha lavora… -

Ultime Notizie dalla rete : Piccareta Ecco

Calciomercato.com

... l'addio ain panchina con l'arrivo di Mandelli per il momento non ha cambiato passo con ... LE QUOTE PER LE SCOMMESSE Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Spal Primavera,le ...Al minuto 74la rete di Fabbian, che deposita in rete dopo un primo tiro di Silvestro deviato ... I padroni di casa di mister Fabriziopotrebbero schierarsi con un modulo 4 - 2 - 3 - 1, i ...Fabrizio Piccareta,fino alla scorsa estate ha lavorato nel vivaio della Roma, vincendo lo Scudetto U17. Anche lui ha contibuito alla crescita di talenti come Volpato, ...ROMA PICARRETA BOVE – La Roma ha visto l’esplosione di due giovani come Volpato e Bove che hanno completamente stravolto il match contro il Verona regalando il pareggio a Josè Mourinho. Una persona ch ...