Pandemia? Solo Speranza non si è accorto che è finita (speriamo non decida più lui) (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb – Roberto Speranza non vuole uscire dall'emergenza permanente, a prescindere dalla Pandemia (agli sgoccioli), l'auspicio è che ora sia isolato nel governo e che non decida più lui per tutti. Il ministro della Salute, in un'intervista-coccola con Repubblica, ha detto chiaramente che secondo lui il green pass deve restare in vigore, perché poi in autunno bisognerà fare la quarta dose o quello che sarà. Nel mezzo, però, ci sta l'estate, il turismo, la ripartenza economica. E soprattutto il benessere sociale degli italiani, che difficilmente tollereranno ancora restrizioni e divieti quando il resto d'Europa avrà eliminato tutto. A maggior ragione se il virus non farà più paura. Per Speranza l'emergenza resta, a prescindere dalla Pandemia Speranza, a dispetto del nome –

