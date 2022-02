Napoli, la probabile formazione: Spalletti pensa alla difesa a 3, out Fabián e Osimhen (Di lunedì 21 febbraio 2022) Chance importantissima per il Napoli con Inter e Milan che si sono fermate in questo weekend. Oggi gli azzurri avranno una motivazione in più... Leggi su calciomercato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Chance importantissima per ilcon Inter e Milan che si sono fermate in questo weekend. Oggi gli azzurri avranno una motivazione in più...

Advertising

sportli26181512 : Napoli, la probabile formazione: Spalletti pensa alla difesa a 3, out Fabián e Osimhen: Chance importantissima per… - Salvato95551627 : RT @photoshock: Ma quanto è probabile da 1 a 10 che il Napoli stasera riesca a non vincere poiché farebbe un importante passo in avanti?? S… - photoshock : Ma quanto è probabile da 1 a 10 che il Napoli stasera riesca a non vincere poiché farebbe un importante passo in av… - GiovanniCorti3 : @ilciccio67 mi pare molto difficile che lo vinca, caduta libera e allenatore senza la necessaria esperienza. Più probabile Napoli o Milan - il_Malpensante : @ncorrasco Ovvero, al momento vedo più probabile noi a 82 punti che non loro SOPRA gli 82. Il punto, invece, per me… -