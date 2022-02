La Titti | ancora in porta a 63 anni | “Ci vuole coraggio | ma quanto mi diverto!”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Vertova. Sessantatrécompiuti lo scorso dicembre e una passione che la riempie di entusiasmo e l’accompagna da ormai più di quarant’: il calcio. Tiziana Confalonieri, conosciuta nell’ambiente come, originaria di Alzano Lombardo e residente a Vertova, non si lascia scoraggiare dall’età e non nesapere di stare lontana dal campo di gioco. “Poco più che ventenne – esordisce –, il mio ragazzo mi disse che una squadra era in cerca di un portiere. Detto, fatto! Provai e fu tutta una pallonata, ma probabilmente me la cavai bene, nonostante fosse la mia prima esperienza, perché mi tesserarono subito”: inizia così la sua carriera calcistica. L’attaccamento al pallone non si limita alla sua costante presenza tra i pali, ma la vede anche responsabile di diversi tornei ed ha ricevuto proposte per coadiuvare ...