La maggioranza si spacca di nuovo: caos per l'emendamento della Lega sul green pass. E Berlusconi si allinea a Salvini: via le restrizioni (Di lunedì 21 febbraio 2022) La maggioranza si spacca ancora in Parlamento: questa volta il caos è in commissione Affari sociali della Camera, dove è in corso l'esame del decreto Covid. La Lega si è smarcata più volte dalle altre forze che sostengono il governo Draghi, votando insieme a Fratelli d'Italia e Alternativa. Ad accendere la miccia però è stato un sub-emendamento presentato proprio dal Carroccio, a prima firma Massimiliano Panizzut, in cui si chiede l'abolizione del green pass al termine dello stato di emergenza, fissato per il 31 marzo. Una modifica che, nonostante il parere contrario del governo, la Lega vuole votare insieme a FdI e Alternativa. Mentre Forza Italia ha annunciato l'astensione, inaugurando un'inedita convergenza tra Berlusconi e ...

