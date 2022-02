Justin Bieber, la star positiva al covid: rinviato lo show di Las Vegas (Di lunedì 21 febbraio 2022) rinviato il tour di Justin Bieber, causa covid. L'artista, come ha annunciato un membro del suo staff alla Cnn , ha contratto il virus e, di conseguenza, lo show di domenica a Las Vegas è stato ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 febbraio 2022)il tour di, causa. L'artista, come ha annunciato un membro del suo staff alla Cnn , ha contratto il virus e, di conseguenza, lodi domenica a Lasè stato ...

stronzoehs : chissà cosa pensano le persone che cercano gdr e mi vedono commentare i loro tweer cn justin bieber - irinaanatellaa : RT @JB__ItalianCrew: A causa di una positività al covid risultata all'interno della crew di Justin Bieber, il concerto di questa sera a Las… - irinaanatellaa : RT @JB__ItalianCrew: Con “Ghost” che diventa la canzone più passata dalle radio americane, Justin Bieber stabilisce il nuovo record per il… - irinaanatellaa : RT @JB__ItalianCrew: A causa della positività di Justin Bieber al COVID-19, anche lo show di Glendale, in Arizona, programmato per domani,… - _mitchmango : RT @goccedicristall: Sperare nella morte di Justin Bieber per mano del covid non vi rende migliori dell'idea che avete di lui. -