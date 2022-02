Inter | Marotta | ' Brozovic rinnova | entro una settimana la firma'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inter Marotta

MILANO - Intervenuto ai microfoni di Sky Sport l'amministratore delegato dell', Giuseppe, ha parlato del difficile momento vissuto dai nerazzurri, reduci dalla sconfitta in Champions League contro il Liverpool e dal ko interno contro il Sassuolo in campionato: "...4 L'amministratore delegato dell', Beppe, ha parlato ai microfoni di Sky il giorno dopo la sconfitta subita contro il Sassuolo. Che momento attraversate? 'Ci sono momenti nella vita e in particolare nello sport in cui ..."Ci sono momenti nella vita e nello sport in particolare dove dobbiamo soffrire. Lo stiamo facendo ma dobbiamo avere la forza di continuare, con fiducia e guardando al percorso fatto fino a ora.Milano, 21 feb. - "Ci sono momenti nella vita e nello sport in particolare in cui bisogna essere consapevoli di soffrire. Stiamo soffrendo, ma dobbiamo continua ...