Giada Gervasi, la sindaca di Sabaudia arrestata per turbativa d'asta e corruzione (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un'operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Latina ha smembrato il Comune di Sabaudia, a cominciare dalla sindaca Giada Gervasi, eletta alle amministrative del 2017 con il sostegno della Lega di Matteo Salvini, ora agli arresti domiciliari. Sono sedici le misure cautelari arrivate a margine delle indagini della Procura su amministratori, funzionari pubblici e imprenditori del posto, ai quali vengono contestati a vario titolo i reati di corruzione, peculato e falso ideologico. Nella nota diffusa dagli inquirenti si legge che sono undici gli episodi di turbativa d'asta, con riferimenti alla Coppa del Mondo di canottaggio dove sarebbero state "favorite ditte compiacenti all'amministrazione comunale, sia nella realizzazione del campo di gara sia ...

