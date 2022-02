Falsi invalidi a Varese | truffa ai danni dell’Inps | pagavano fino a 8 000 euro per la ‘pratica’

(Di lunedì 21 febbraio 2022), corruzione eai. A39 persone coinvolti, sette indagati e 32portatori di handicap. I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza dihanno notificato l’avviso di conclusione indagini. Sette persone sono indagate a vario titolo di associazione per delinquere. Corruzione eaidello Stato. Finalizzata a consentire la fruizione a 32 soggetti dei benefici economici. Fiscali e previdenziali. Derivanti dal falso riconoscimento di unatà civile e/o di un handicap., 29 indagati aSono 39 le persone a vario titolo coinvolte in reati in danno di ...

L'associazione agiva seguendo un collaudato sistema corruttivo, nel quale ciascun componente della stessa era in grado di fornire il proprio contributo affinché l'iter previsto per il riconoscimento d ...