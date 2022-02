«Claudio Mandia si è suicidato». Tre giorni in isolamento per aver copiato (Di martedì 22 febbraio 2022) Il giovane studente morto a New York alla vigilia dei suoi 18 anni. Era amato e benvoluto da tutti, amici e docenti. La famiglia parla di trattamento «inimmaginabile» Leggi su corriere (Di martedì 22 febbraio 2022) Il giovane studente morto a New York alla vigilia dei suoi 18 anni. Era amato e benvoluto da tutti, amici e docenti. La famiglia parla di trattamento «inimmaginabile»

