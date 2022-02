Bologna | tempo scaduto per Mihajlovic | esonero nelle prossime ore

Leggi su goalnews

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Goal News Mircohas been sacked byjust two months into his reign as head coach. The decision was confirmed by the club's president, Albano Guaraldi, in a statement released on Thursday. "I'm sorry to say that we have parted ways with Mirco," said Guaraldi. "The reason for this decision is purely down to results."? Non c'èper mettere a rischio il licenziamento deldi. Dopo 5 partite e 4 vittorie da novembre a dicembre, ilha inaugurato un periodo buio, solo da dicembre ad oggi, 7 sconfitte, 1 pareggio e 1 vittoria. La partita contro lo Spezia è stata decisiva per il proseguimento della stagione, epotrebbe essere esonerato anche dalsenza cambiare la ...