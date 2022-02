72^ Viareggio Cup | sorteggiati i gironi | ecco il gruppo del Milan

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 72^ Viareggio

A metà marzo avrà luogo il celebre torneo giovanile Sono stati ufficialmente sorteggiati gruppi e gironi della 72° edizione dellaCup, questo l'esito dell'urna: GRUPPO A * Girone 1: Bologna,...Questa mattina, presso la Sala di Rappresentanza del Comune di, si è tenuto il sorteggio dei gironi della 72Viareggio Cup e della 3Women's Cup . AllaCup maschile, che si terrà dal 16 al 30 marzo prossimi, parteciperà anche il Sassuolo Under 18 di mister Cascione, che ieri si è imposto per 2 - 1 in casa della Fiorentina : i neroverdi sono ...Il torneo maschile, a cui partecipano 24 squadre (17 italiane e 7 straniere), è in programma dal 16 al 30 marzo. Quello femminile, con 8 formazioni (di cui 3 straniere), si disputerà dal 17 al 25 marz ...Sono stati sorteggiati oggi i raggruppamenti della 72^ edizione della Viareggio Cup (16-30 marzo 2022), dedicata alle formazioni U18. La squadra di Andrea Zanchetta è stata inserita nel Girone 4 con J ...