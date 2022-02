Vandali in azione all’asilo nido di Montalto, svastiche e insulti sui vetri della scuola (Di domenica 20 febbraio 2022) Montalto – Vandali in azione all’asilo nido di Montalto di Castro. svastiche e insulti che inneggiano alla violenza sono stati disegnati nella notte tra giovedì e venerdì 18 febbraio sulle finestre della scuola. A scoprire il deplorevole gesto sono state le maestre, che si sono recate a scuola nella mattinata di venerdì per dare inizio alle lezioni. “È deprimente pensare che ci sia qualcuno che, ancora oggi, sfoghi la sua inutilità sociale con atti di Vandalismo. Condanno questo gesto e spero che il colpevole o i colpevoli vengano scoperti e puniti a dovere”. Ha scritto il sindaco Sergio Caci sui social. “È triste e meschino il brutto gesto ai danni dell’asilo nido di ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 20 febbraio 2022)indidi Castro.che inneggiano alla violenza sono stati disegnati nella notte tra giovedì e venerdì 18 febbraio sulle finestre. A scoprire il deplorevole gesto sono state le maestre, che si sono recate anella mattinata di venerdì per dare inizio alle lezioni. “È deprimente pensare che ci sia qualcuno che, ancora oggi, sfoghi la sua inutilità sociale con atti dismo. Condanno questo gesto e spero che il colpevole o i colpevoli vengano scoperti e puniti a dovere”. Ha scritto il sindaco Sergio Caci sui social. “È triste e meschino il brutto gesto ai danni dell’asilodi ...

