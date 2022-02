Soleil Sorge ko dopo la nottata di fuoco, Katia l’aiuta a trovare una spiegazione: colpa dell’alcol? (Di domenica 20 febbraio 2022) Come vi abbiamo raccontato questa mattina, nella casa del Grande Fratello VIP 6 durante la festa Wild è successo davvero di tutto. Alex e Soleil hanno litigano e hanno avuto un accesso confronto durante il quale la Sorge ha confermato di essersi innamorata di lui e non solo. Poi c’è stato un bacio tra Soleil e Delia…Davvero una serata movimentata che, complice anche l’alcol che a quanto pare non tutti reggono, si è trasformata in una vera e propria situazione anche difficile da gestire e da spiegarsi. Questa notte infatti Soleil, parlando con Katia, che le ha fatto notare che quello che è successo ieri non va bene, ha iniziato a domandarsi anche come fuori, abbiano percepito quello che è accaduto. Non solo chi la sostiene, ma anche la sua famiglia che probabilmente non avrà compreso lo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 20 febbraio 2022) Come vi abbiamo raccontato questa mattina, nella casa del Grande Fratello VIP 6 durante la festa Wild è successo davvero di tutto. Alex ehanno litigano e hanno avuto un accesso confronto durante il quale laha confermato di essersi innamorata di lui e non solo. Poi c’è stato un bacio trae Delia…Davvero una serata movimentata che, complice anche l’alcol che a quanto pare non tutti reggono, si è trasformata in una vera e propria situazione anche difficile da gestire e da spiegarsi. Questa notte infatti, parlando con, che le ha fatto notare che quello che è successo ieri non va bene, ha iniziato a domandarsi anche come fuori, abbiano percepito quello che è accaduto. Non solo chi la sostiene, ma anche la sua famiglia che probabilmente non avrà compreso lo ...

