Ragazzo di 19 anni travolto e ucciso da un'auto: stava attraversando la strada (Di domenica 20 febbraio 2022) Tragedia ieri sera nel veneziano a Mira, dove un Ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre camminava lungo la bretella che costeggia l'idrovia, in prossimità dello ... Leggi su leggo (Di domenica 20 febbraio 2022) Tragedia ieri sera nel veneziano a Mira, dove undi 19è morto dopo essere stato investito da un'mentre camminava lungo la bretella che costeggia l'idrovia, in prossimità dello ...

Advertising

il_pucciarelli : Muore un ragazzo di 16 anni in alternanza scuola lavoro. La Fiom Cgil indice un’ora di sciopero. Per il segretario… - Agenzia_Ansa : Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale nelle Marche: era a bordo di un furgone di una ditta di term… - lauraboldrini : Giuseppe dopo Lorenzo. A Serra de' Conti, Marche, un ragazzo morto a 16 anni durante uno stage, come un mese fa a U… - sara_ceruttii : RT @tizianolazazzer: una sola cosa, il ragazzo tossichello che ti piace ora,tra 15 anni non sarà in grado di mantenere una famiglia sappilo - i89hvrry : RT @tizianolazazzer: una sola cosa, il ragazzo tossichello che ti piace ora,tra 15 anni non sarà in grado di mantenere una famiglia sappilo -