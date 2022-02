"Quello che ossessiona Vladimir Putin". L'incontro con lo zar che spiega la guerra in Ucraina: ora si capisce tutto... (Di domenica 20 febbraio 2022) Nella testa di Vladimir Putin. E ad entrarci è Romano Prodi, che in veste di premier conobbe e incontrò di persona più volte lo zar, ora alle prese con l'Ucraina, col suo piano di guerra ed espansione che potrebbe scattare da un momento all'altro. Ammesso e non concesso che la guerra non sia già iniziata. A parlare della crisi, come detto, ecco Prodi, chiamato dal Pd per una "lectio magistralis" sui destini del mondo, di cui dà conto La Stampa. L'ex premier parla di due colloqui avuti con Putin e afferma: "Ricordo che stavamo parlando dell'allargamento dell'Unione europea e lui mi disse chiaramente che non gliene importava niente anche se l'Ue si avvicinava alla Russia. E invece mi parò della Nato e compresi che per lui era un'autentica ossessione". E questa ossessione, appunto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Nella testa di. E ad entrarci è Romano Prodi, che in veste di premier conobbe e incontrò di persona più volte lo zar, ora alle prese con l', col suo piano died espansione che potrebbe scattare da un momento all'altro. Ammesso e non concesso che lanon sia già iniziata. A parlare della crisi, come detto, ecco Prodi, chiamato dal Pd per una "lectio magistralis" sui destini del mondo, di cui dà conto La Stampa. L'ex premier parla di due colloqui avuti cone afferma: "Ricordo che stavamo parlando dell'allargamento dell'Unione europea e lui mi disse chiaramente che non gliene importava niente anche se l'Ue si avvicinava alla Russia. E invece mi parò della Nato e compresi che per lui era un'autentica ossessione". E questa ossessione, appunto, ...

Advertising

ale_dibattista : Attaccano il superbonus perché vogliono dare soldi a Stellantis (gruppo Elkann-Agnelli). In più Draghi si è stancat… - AlbertoBagnai : Glielo avevamo detto che “chi troppo vuole nulla stringe”, e secondo me lo avevano anche capito, ma hanno voluto pr… - marattin : In 2 minuti, tutto quello di rilevante che c’è da sapere sulla “riforma del catasto”. Prima o poi la realtà dei fa… - AntonioTadiotto : @fenice_risorta @gparagone Paragone: uno che sta tra questo e quello, ma in sè non è nulla.?? - Si42634752 : @Isidel_ Ma tu stai leggendo tutto quello che stanno scrivendo? Nessuno cambierà idea su Soleil e continueranno ad… -