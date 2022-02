Potere e sovranità | la sfida di Putin all’Europa

Leggi su formiche

(Di domenica 20 febbraio 2022) Spesso la Storia è piena di ironia. E quanto sta succedendo In Ucraina non ne è che un esempio seppure drammatico. I Paesi occidentali, Europa e Stati Uniti in primis, in questi ultimi decenni hanno cercato di ridefinire il concetto classico dipilastro del nuovo ordine internazionale nato con la Pace di Westfalia che ha sancito la fine della sanguinosa guerra dei trent’anni che riposa sul sacro rispetto della integritò territoriale e del principio di non interferenza negli affari interni. In molti pensavano e pensano che la crescente interdipendenza politica ed economica non consente più di governare in modo efficace tenendo nettamente separati dimensione esterna e interna. Inoltre, fenomeni diversi come la proliferazione di armi di distruzioni di massa, il terrorismo, la criminalità organizzata, la pirateria, gli Stati deboli o falliti, mettono in pericolo ...