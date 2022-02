Malagò: 'Ora servono finanziamenti: a Milano - Cortina in più ci metteremo l'anima' (Di domenica 20 febbraio 2022) Prima della Cerimonia di Chiusura, Giovanni Malagò ha fatto a Casa Italia un bilancio di Pechino 2022. Così il presidente del Coni, che fatalmente pensa ai prossimi Giochi, che saranno in Italia: "In ... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 febbraio 2022) Prima della Cerimonia di Chiusura, Giovanniha fatto a Casa Italia un bilancio di Pechino 2022. Così il presidente del Coni, che fatalmente pensa ai prossimi Giochi, che saranno in Italia: "In ...

Advertising

settalese : RT @Gazzetta_it: Malagò: 'Ora servono finanziamenti: a #MilanoCortina2026 in più ci metteremo l'anima' #Beijing2022 #olympics - Gazzetta_it : Malagò: 'Ora servono finanziamenti: a #MilanoCortina2026 in più ci metteremo l'anima' #Beijing2022 #olympics - TV7Benevento : Pechino 2022: Malagò, 'diciassette avevo detto e a diciassette siamo arrivati!' - - MauroPelizzoni2 : @ShamEyeWitness @Pierfra1966 @GuidoCrosetto Guarda, per meta è esattamente quanto raccontato da Malago per l'altra… - infoitsport : Sci alpino, Giovanni Malagó: “Brignone completa, ora pensiamo al Team Event” -

Ultime Notizie dalla rete : Malagò Ora Malagò: 'Ora servono finanziamenti: a Milano - Cortina in più ci metteremo l'anima' "Servono finanziamenti" ? In vista dei Giochi in Italia Malagò puntualizza: "Abbiamo richiesto doverosamente un contributo per pianificare quattro anni al meglio. A parole sono mesi che ogni ...

Pechino, Lollobrigida: "Un onore essere la portabandiera" ... Giovanni Malagò, dal quale ha saputo che sarebbe stata la portabandiera azzurra alla cerimonia di ... Sono felice che abbiamo vinto delle medaglie e che questo ora sia riconosciuto", ha aggiunto la ...

"Servono finanziamenti" ? In vista dei Giochi in Italiapuntualizza: "Abbiamo richiesto doverosamente un contributo per pianificare quattro anni al meglio. A parole sono mesi che ogni ...... Giovanni, dal quale ha saputo che sarebbe stata la portabandiera azzurra alla cerimonia di ... Sono felice che abbiamo vinto delle medaglie e che questosia riconosciuto", ha aggiunto la ...