Incendio nave | Florencia a Brindisi con 48 sopravvissuti

Advertising

RaiNews : Mancherebbero all'appello ancora 14 passeggeri tra quelli messi in salvo dalla nave Euroferry Olympia della Grimald… - Agenzia_Ansa : Un incendio è scoppiato su un traghetto della Grimaldi Lines con 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio a bordo… - Agenzia_Ansa : L'incendio della nave per trasporto veicoli Felicity Ace della compagnia Mitsui OSK Lines mentre navigava a ovest d… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: L'incendio della nave per trasporto veicoli Felicity Ace della compagnia Mitsui OSK Lines mentre navigava a ovest di Pont… - Italian : Trovato vivo uno dei passeggeri dispersi dopo l'incendio della nave -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nave

...sono meravigliato - commenta amaramente - ovviamente non so quali siano state le cause di questo, ma posso dire che ho passato tantissime notti chiuso in macchina nei garage di questa, ...Il sopravvissuto è di origine bielorussa e si trovava a poppa della. Lo riporta la tv greca ... Leggi anchetraghetto Grecia, 12 i dispersi. Possibile sversamento in mare Cresce intanto il ...Lo ha detto la guardia costiera greca all'Afp. Il superstite è stato avvistato a poppa della nave, che era partita giovedì sera da Igoumenitsa ed era diretta a Brindisi, e ha preso contatto con i ...“Ma non mi sono meravigliato – commenta amaramente – ovviamente non so quali siano state le cause di questo incendio, ma posso dire che ho passato tantissime notti chiuso in macchina nei garage di ...