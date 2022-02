Improta | “Il ritiro non fa la differenza | l’esultanza di tutti la gioia più bella”

(Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCittadella – Un sinistro di rabbia, di potenza, spedendo alle spalle di Kastrati le ansie e le frustrazioni dell’ultimo periodo. Riccardoha deciso il match con il Cittadella e ha permesso al Benevento di tornare a esultare dopo oltre un mese dal successo con il Monza. Il man of the match ha parlato al termine della gara del “Tombolato“, queste le sue parole. Gol – E’ stata ladi. Una vittoria meritata, cercata tanto, adesso dobbiamo continuare su questa strada. Morale – Venivamo da una brutta partita in casa, da un classifica che ci vedeva fuori dai play off. E’ stata una grande partita, non dimentichiamo che questo è un campo molto difficile. Questa vittoria non è frutto del caso, è stata voluta da. Como – Sarà una classica partita di serie B, senza pronostici. La ...

...sfiora di poco il palo alla destra di Kastrati 69' GOOL DEL BENEVENTO! Lancio di Foulon per...stati giorni difficili per i giallorossi che nel post gara con l'Ascoli sono partiti per il...Benevento . Prosegue ilper il Benevento che mantiene alta la concentrazione in vista della delicata trasferta di ... oltre alla condizione non ottimale di. Domani, dopo la rifinitura, la ...La corsa della Strega verso la promozione riprende dopo lo stop casalingo contro l’Ascoli e il ritiro deciso da parte del presidente ... Al 21' buona opportunità per la Strega: Improta si invola sulla ...La squadra si è rintanata in ritiro con l’obiettivo di ritrovarsi ... Azione di ripartenza dei giallorossi con Foulon che serve Improta. L’esterno di Pozzuoli entra in area e col sinistro fulmina ...