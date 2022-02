Francia | Chianti e Morellino in mostra al Vinexpo Paris 2022

Leggi su ildenaro

(Di domenica 20 febbraio 2022) Oltre 60 etichettedi Scansano protagoniste alche si è svolto alExpo Porte de Versailles. A portare in degustazione i vini toscani è stata l’Associazione Consorzi Toscani per la qualità Agroalimentare (As.Co.T.) che riunisce il Consorzio Vinoe il Consorzio Tutela del Vinodi Scansano. Le due denominazioni sono state presenti in degustazione presso lo stand istituzionale organizzato da Ascot composto da due wine bar, uno per il Consorzio Vinoe uno per il Consorzio del. L’intervento è stato realizzato con il cofinanziamento Feasr del piano di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Toscana (annualità 2019). “Il...