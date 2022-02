Etiopia | premier | La maxi - diga non fara' morire di fame le popolazioni di Egitto e Sudan

(Di domenica 20 febbraio 2022) Iletiope respinge le "voci", relative allasul Nilo. "L'acqua generera' energia mentre scorrera', come prima scorreva verso ile l', a differenza delle voci che dicono ...

Advertising

ultima_ora : RT @ultimenotizie: L'#Etiopia comincia da oggi a produrre energia elettrica dalla 'Gerd', la controversa maxi-diga sul #Nilo destinata a ri… - Imperator_98 : RT @ultimenotizie: L'#Etiopia comincia da oggi a produrre energia elettrica dalla 'Gerd', la controversa maxi-diga sul #Nilo destinata a ri… - IltuttologoLS : RT @ultimenotizie: L'#Etiopia comincia da oggi a produrre energia elettrica dalla 'Gerd', la controversa maxi-diga sul #Nilo destinata a ri… - ultimenotizie : L'#Etiopia comincia da oggi a produrre energia elettrica dalla 'Gerd', la controversa maxi-diga sul #Nilo destinata… -

Ultime Notizie dalla rete : Etiopia premier

Agenzia ANSA

Iletiope respinge le "voci", relative alla maxi - diga sul Nilo. "L'acqua generera' energia ...progetto idroelettrico in Africa ed e' stata al centro di un attrito regionale da quando l'...Il, accompagnato da alti funzionari, ha visitato la centrale e ha premuto una serie di ... raddoppiando la produzione di elettricità dell'Dopo oltre dieci anni di lavoro e infinite polemiche con Egitto e Sudan, l'Etiopia ha cominciato ufficialmente la produzione ... ma anche per l'Egitto e il Sudan", ha detto il premier Abiy Ahmed Ali ...Il premier etiope respinge le "voci", relative ... in Africa ed e' stata al centro di un attrito regionale da quando l'Etiopia ha aperto i cantieri nel 2011. Egitto e Sudan, infatti, considerano ...