Convocati Napoli, le scelte di Spalletti per il Cagliari: out due big (Di domenica 20 febbraio 2022) I Convocati di mister Spalletti per la gara di domani contro il Cagliari: assenti due big tra le fila del club azzurro Il Napoli potrà contare su un’arma in più domani nella sfida contro il Cagliari alla Unipol Domus. Presente nella lista dei Convocati c’è Osimhen, che oggi ha svolta l’allenamento a parte. Assenti, invece, Insigne e Anguissa. La lista completa di mister Spalletti. Portieri: Marfella, Meret, Ospina.Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli.Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski.Attaccanti: Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Idi misterper la gara di domani contro il: assenti due big tra le fila del club azzurro Ilpotrà contare su un’arma in più domani nella sfida contro ilalla Unipol Domus. Presente nella lista deic’è Osimhen, che oggi ha svolta l’allenamento a parte. Assenti, invece, Insigne e Anguissa. La lista completa di mister. Portieri: Marfella, Meret, Ospina.Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli.Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski.Attaccanti: Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : Convocati Napoli le scelte di Spalletti per il Cagliari: out due big - #Convocati #Napoli #scelte #Spalletti - MundoNapoli : Ecco i convocati Spalletti per Cagliari- Napoli - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: .@sscnapoli | I convocati di Luciano #Spalletti per la gara contro il @CagliariCalcio - NapoliCM : ???? Convocati #CagliariNapoli, tanti assenti per #Spalletti ??? - CalcioPillole : #Napoli, i convocati di Spalletti per la sfida contro il Cagliari. -