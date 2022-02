Cagliari-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv (Di domenica 20 febbraio 2022) Cagliari-Napoli si disputerà domani alle ore 19 in Sardegna: tutti i modi per poterla seguire in streaming e tv. Cagliari-Napoli Il Napoli torna da Barcellona con il cuore gonfio di soddisfazione e con qualche acciacco. Tempo per riposarsi non ce n’è. Luciano Spalletti, dal campo del Centro Tecnico di Castel Volturno, ha dato l’ordine Leggi su 2anews (Di domenica 20 febbraio 2022)si disputerà domani alle ore 19 in Sardegna: tutti i modi per poterla seguire ine tv.Iltorna da Barcellona con il cuore gonfio di soddisfazione e con qualche acciacco. Tempo per riposarsi non ce n’è. Luciano Spalletti, dal campo del Centro Tecnico di Castel Volturno, ha dato l’ordine

Advertising

CalcioPillole : #Nandez continua il suo periodo poco fortunato e salterà anche la gara contro il #Napoli di domani in #SerieA: l'ur… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdM – A Cagliari un solo volto nuovo: ci sarà Tuanzebe: CdM – A Cagliar… - CagliariNews24 : Cagliari Napoli, partita da ex per Pavoletti. La sua metamorfosi - infobetting : Cagliari-Napoli (21 febbraio ore 19:00): formazioni, quote, pronostici - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Cagliari-Napoli, le probabili formazioni, Ospina in porta, c'è Demme a centrocampo -