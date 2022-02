Brasile, Telespazio realizza la nuova gateway satellitare nel Teleporto di Maricà (Di domenica 20 febbraio 2022) Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), attraverso la sua controllata Telespazio Brasil, fornirà a OneWeb, la società per le comunicazioni satellitari in orbita bassa, le infrastrutture e i servizi per una nuova gateway satellitare presso il Teleporto di Maricà, nello Stato di Rio de Janeiro (Brasile). La gateway di Maricà è un altro esempio dell’impegno e degli investimenti a lungo termine di OneWeb in Brasile. La costellazione di 648 satelliti di OneWeb fornirà servizi internet ad alta velocità, comunicazioni a bassa latenza e massima sicurezza, a istituzioni governative, alla difesa, ai settori dell’Oil&Gas, della navigazione e dell’aviazione, nonché agli operatori ... Leggi su ildenaro (Di domenica 20 febbraio 2022), una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), attraverso la sua controllataBrasil, fornirà a OneWeb, la società per le comunicazioni satellitari in orbita bassa, le infrastrutture e i servizi per unapresso ildi, nello Stato di Rio de Janeiro (). Ladiè un altro esempio dell’impegno e degli investimenti a lungo termine di OneWeb in. La costellazione di 648 satelliti di OneWeb fornirà servizi internet ad alta velocità, comunicazioni a bassa latenza e massima sicurezza, a istituzioni governative, alla difesa, ai settori dell’Oil&Gas, della navigazione e dell’aviazione, nonché agli operatori ...

