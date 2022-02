Bob a 4 | quarto tempo di manche per Patrick Baumgartner nell’ultima discesa – VIDEO

(Di domenica 20 febbraio 2022) Unaeccellente, arrivata purtroppo in conclusione, ma che è valsa comunque una buona rimonta e la quindicesima piazza finale.termina al meglio le sue Olimpiadi di Pechino con la quarta run nel bob a 4 che lo vede a livelli altissimi in quel di Yanqing. L’azzurro, assieme a Eric Fantazzini, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti, ha trovato un super 59.28,parziale alle spalle solamente dei medagliati Friedrich e Kripps, oltre al teutonico Hafer, poialla fine. Andiamo a rivivere la superdel quartetto azzurro.BOB A 4 L’ULTIMA RUN DIFoto: Lapresse

Nella battaglia a tre per il bronzo ne esce vincitore il canadese Justin Kripps , a 79 centesimi dalla vetta, solamente sei in meno dell'altro teutonico Christoph Hafer (sarebbe stata una clamorosa ...Patrick Baumgartner, 7 : recupera ben quattro posizioni rispetto a ieri e chiude 15° nel4. Ha stupito con una quarta manche incredibile, dove ha ottenuto addirittura iltempo parziale a ...Patrick Baumgartner termina al meglio le sue Olimpiadi di Pechino con la quarta run nel bob a 4 che lo vede a livelli altissimi in quel di Yanqing. L’azzurro, assieme a Eric Fantazzini, Alex Verginer ...Francesco Friedrich, dominatore del bob, fa la storia e trova la doppia doppietta d’oro ... L’azzurro, con Eric Fantazzini, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti, trova addirittura il quarto crono parziale ...