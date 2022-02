Ambasciatore russo a Wasgington: disinformazione dai media Usa (Di domenica 20 febbraio 2022) "Non c'è nessuna invasione russa dell'Ucraina, e non esistono piani per realizzarla". Lo ha detto l'Ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, ospite di Face the nation sul canale ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) "Non c'è nessuna invasione russa dell'Ucraina, e non esistono piani per realizzarla". Lo ha detto l'negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, ospite di Face the nation sul canale ...

Ultime Notizie dalla rete : Ambasciatore russo Ambasciatore russo a Wasgington: disinformazione dai media Usa "Non c'è nessuna invasione russa dell'Ucraina, e non esistono piani per realizzarla". Lo ha detto l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, ospite di Face the nation sul canale statunitense Cbs. Trascrizioni dell'intervista sono state pubblicate dal sito dell'emittente e dall'...

Tra Usa e Russia la guerra dell'informazione è già in corso: la strategia di Biden ...modo migliore per colpire Putin fosse tagliare o comunque colpire duramente l'export di gas russo. ... il riassunto delle motivazioni della crisi Perché si combatte in Donbass? L'ex ambasciatore Usa a ...

Ambasciatore russo a Washington: disinformazione dai media Usa Agenzia askanews Ambasciatore russo a Wasgington: disinformazione dai media Usa Roma, 20 feb. (askanews) - "Non c'è nessuna invasione russa dell'Ucraina, e non esistono piani per realizzarla". Lo ha detto l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, ospite di ...

"I comandanti russi hanno ricevuto l'ordine di invadere" La Russia non ha alcun piano per invadere l'Ucraina. Lo ha ribadito l'ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, in un'intervista alla Cbs, durante la quale ha ricordato che Mosca "ha ...

