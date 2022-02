Usa | le truppe russe al confine con l' Ucraina «sono pronte a colpire» Kiev |  uccisi due nostri soldati sul fronte

(Di sabato 19 febbraio 2022) Lealcon l'» . Lo afferma il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin durante una visita in Lituania. «Si stanno dispiegando epronti a»,...

Lerusse al confine 'sono pronte a colpire', ha affermato il segretario alla Difesa, Lloyd Austin durante una visita in Lituania. 'Si stanno dispiegando e sono pronti a colpire', ha ...... rispondendo a giornalisti che gli chiedevano di commentare le dichiarazioni del presidenteJoe Biden sull'imminenza di un'invasione rossa del suo Paese. Ore 13.40 - Lerusse resteranno ...Sebbene l’amministrazione Biden abbia pubblicamente affermato di essere impegnata a perseguire il dialogo e la diplomazia con la Russia, ha contemporaneamente continuato a versare armi in Ucraina e ...La comunità internazionale si è schierata compatta al fianco di Kiev e il presidente americano Joe Biden non ha usato troppi giri di parole ... ha chiesto ancora una volta a Mosca di ritirare le ...