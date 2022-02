Truffa e minacce, il papà di Sportiello condannato a 2 anni e 3 mesi (Di sabato 19 febbraio 2022) Bergamo. Due anni e tre mesi, oltre al pagamento di 3.200 euro per Truffa e minacce. È la condanna inflitta dal tribunale di Bergamo ad Antonio Sportiello, 61 anni, papà del calciatore Marco dell’Atalanta, con cui non ha rapporti da tempo. Una condanna superiore a quella richiesta dal pubblico ministero, ovvero 1 anno e 6 mesi. Il portiere nerazzurro non ha nulla a che vedere con la vicenda giudiziaria, se non per il fatto che il padre – secondo l’accusa – avrebbe speso il nome del figlio calciatore per garantirsi una maggiore credibilità con i suoi interlocutori. La condanna interessa 4 dei 15 capi di imputazione contestati. Per 7 anche l’accusa aveva chiesto che non si procedesse per la remissione delle querele. Il giudice Stefano Storto ha decretato ... Leggi su bergamonews (Di sabato 19 febbraio 2022) Bergamo. Duee tre, oltre al pagamento di 3.200 euro per. È la condanna inflitta dal tribunale di Bergamo ad Antonio, 61del calciatore Marco dell’Atalanta, con cui non ha rapporti da tempo. Una condanna superiore a quella richiesta dal pubblico ministero, ovvero 1 anno e 6. Il portiere nerazzurro non ha nulla a che vedere con la vicenda giudiziaria, se non per il fatto che il padre – secondo l’accusa – avrebbe speso il nome del figlio calciatore per garantirsi una maggiore credibilità con i suoi interlocutori. La condanna interessa 4 dei 15 capi di imputazione contestati. Per 7 anche l’accusa aveva chiesto che non si procedesse per la remissione delle querele. Il giudice Stefano Storto ha decretato ...

