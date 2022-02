Sampdoria Empoli | Sensi fuori causa | il motivo dell’esclusione

Leggi su calcionews24

non scenderà in campo per: il centrocampista blucerchiato è stato escluso per unpreciso Pessime notizie per laa poche ore dal match contro l'. Come riportato da Sky Sport, i blucerchiati dovranno fare a meno di Stefano, costretto al forfait adi una gastroenterite. Il centrocampista, prelevato a gennaio dall'Inter in prestito, ha avuto subito un ottimo impatto sul mondo doriano: un gol in 180 minuti giocati contro Sassuolo e Milan.